İlk teravi namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir için ilk teravi vakti…. (2024 DİYANET İMSAKİYE)
İlk teravi namazı için saatler kaldı. Ramazan ayının faziletleri ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanlar oruç ibadetinin yanı sıra yatsı namazı ile bilirlikte kılınan 20 rekatlık teravi namazını da cemaat ile kılmaya başlayacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için ilk teravi namazı saatleri…
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yatsı namazı vaktinde teravi namazı kılınmaya başlanacak. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınıyor. Peki ilk teravi namazı ne zaman? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için ilk teravi namazı saatleri…
İLK TERAVİ NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)
İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de, Ankara'da 20:14'de ve İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.
TERAVİ NAMAZI NASIL KILINIR?
İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.
Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nida da bulunur.
Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.
1. Rekat:
Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.
2. Rekat:
İmam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak klınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve salli, barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3. Rekat:
İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "euzü besmele, fatiha ve zammı sure"okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.
4. Rekat:
Sadece imam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, salli barik ve rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.
20 Rekat tamamlanana kadar 4'er 4'er rekat kılınır.
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