İlk teravi namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir için ilk teravi vakti…. (2024 DİYANET İMSAKİYE)

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yatsı namazı vaktinde teravi namazı kılınmaya başlanacak. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınıyor. Peki ilk teravi namazı ne zaman? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için ilk teravi namazı saatleri…