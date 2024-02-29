2024 FİTRE MİKTARI NE KADAR? Diyanet ramazan ayı öncesinde yeni fıtır sadakası miktarını açıkladı!

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte 2024 yılı fitre miktarı en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Müslümanlar tarafından bayrama ulaşmanın hürmetine bir şükran ifadesi olarak verilen ve vacip olan sadakaya Fıtır sadakası, halk arasında genellikle "fitre" deniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise her yıl fitre bedelini açıklıyor ve Müslümanlar en az bu miktar kadar sadaka veriyor. Peki 2024 Fitre miktarı kaç TL olarak belirlendi. İşte Diyanet in açıkladığı miktar…