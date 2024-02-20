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Sabah Gazetesi'nin Temel İslam Ansiklopedisi kampanyasına ilahiyatçılardan övgü!

DİN
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Sabah Gazetesi’nin Temel İslam Ansiklopedisi kampanyasına ilahiyatçılardan övgü!

Sabah Gazetesi'nin Temel İslam Ansiklopedisi’ni okuyucularına armağan etmesi, ilahiyat camiası tarafından takdirle karşılandı. İlahiyatçılar, büyük bir ilmi ve akademik çalışmanın sonucu olan eserin başucu özelliği taşıdığına dikkat çekti

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