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Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? İşte faziletleri…

DİN
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? İşte faziletleri…

Miraç Kandili, bugün Müslüman aleminde idrak edilecek. Bol bol duaların edileceği kandil zamanında vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapacak. Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve 5 vakit namazın müjdelendiği bu gece namaz gecesi olarak uygun görülüyor. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? İşte bu gece kılınacak namazın merak edilen vakti…

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