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MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ || Miraç gecesi ne oldu? İşte gecenin faziletleri…

DİN
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ || Miraç gecesi ne oldu? İşte gecenin faziletleri…

Hz. Muhammed (s.a.s.) Cebrail’in refakatinde, hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde, zaman ve mekan mefhumlarını aşarak göklere yükseltildiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesinde Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğinin müjdesi verildi. Gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler ise bu gecenin önemini ve faziletlerini merak ediyor.

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