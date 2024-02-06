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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler?

DİN
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler?

Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat tarihinde idrak ediliyor ve İslam dünyası tarafından ibadetle geçiriliyor. Gecenin bereketi ve nimetlerinden faydalanmak isteyenler ise dolu dolu geçirilmek için gayret ediliyor. Bu vesile ile bu geceye özel kılınacak namaz ise en çok merak edilen konuların başında yerini alıyor. İşte Miraç kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı …

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