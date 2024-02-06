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MİRAÇ KANDİLİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ 2023! 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir... 81 İL MİRAÇ KANDİLİ İMSAKİYESİ!

DİN
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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MİRAÇ KANDİLİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ 2023! 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir... 81 İL MİRAÇ KANDİLİ İMSAKİYESİ!

Miraç kandiline oruç tutarak girecek olan Müslümanlar akşam iftar yapacak. Birçok hadiste belirtildiği üzere Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevap olduğu belirtiliyor. Müminler ise günü oruçlu geçirerek geceye hazırlık yapıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için iftar saatleri…

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