ÜÇ AYLAR DUASI, TESBİH VE ZİKİRLERİ Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, bu yılın üç ayları 12 Ocak 2024 Cuma günü başlıyor. Üç aylar içerisinde ilk olarak Recep ayı idrak edilecek. Peki bu aylarda yapılacak tesbihler ve zikirler neler? İşte mübarek üç aylarda yapılması gerekenler...
İslam aleminde rahmet, bereket ve manevi yenilenmeyi simgeliyen üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayıyla birlikte başlıyor. Bu özel dönemde, Recep, Şaban ve Ramazan ayları boyunca oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen bu mübarek zaman dilimi, İslam topluluğu için ayrı bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber'in, Recep ayına girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklindeki duası, bu ayların kutsallığını vurgular. İşte bu ayın faziletlerini üzerimize çekebileceğimiz dualar, zikirler ve teşbihler…
ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?
Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
Üç aylarda tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa "Ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler 3 aylar duaları ve ibadetleri neler
ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'
- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.
Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler 3 aylar duaları ve ibadetleri neler
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