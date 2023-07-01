Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan önemli açıklamalar

"MİLLETİMİZ BU YIL 745 BİN 535 HİSSE KURBANINI BİZE EMANET ETTİ"

Deprem bölgesinde etin ulaşmadığı bir ev veya çadır bırakmamak amacıyla büyük bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Erbaş, "Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti. Bunu yurt içinde ve yurt dışında şöyle kaba taslak düşündüğümüz zaman 35 milyon insana ulaştırıyoruz ve bu çok büyük bir iyilik hareketidir. Yurt içindeki vatandaş memnuniyeti zaten gayet iyi, Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır bu rakam. Böylece geçen sene ki kurban sayımızın da yüzde 41 nispetinde üzerine çıkmış durumdayız. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç olan her yerinde mazlum, mağdur, fakir, fukara, muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırıyoruz. Bu güzel tablo bize aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.



"745 BİN 535 BİN HİSSE KURBANIN EMANET EDİLMESİ BAŞKANLIĞIMIZA, TDV'MİZE GÜVENİN BİR ESERİDİR"

Başkan Erbaş, Türk milletinin Diyanet İşleri Başkanlığına ve TDV'ye büyük bir güven duyduğuna işaret ederek, "745 bin 535 bin hisse kurbanın Diyanet İşleri Başkanlığımıza emanet edilmesi devletimizin en önemli, en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, TDV'mize güvenin bir eseridir" dedi.





"İYİLİK ELİ MAZLUM COĞRAFYALARA UMUT OLUYOR"

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan kurban ve yardım faaliyetlerinin muhtaçların yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Erbaş, "Bu çalışmalar milletimizin kardeşlik duygularını pekiştiriyor, kadirşinaslığını güçlendiriyor, iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Hep sömürüye maruz kalmış, umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair inanç, azim ve heyecan aşılıyor elhamdülillah" diye konuştu.



"25 HACIMIZ VEFAT ETTİ"

Başkan Erbaş, 2023 Hac Organizasyonunda 25 Türk vatandaşının vefat ettiğini aktararak, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Hac ibadetinin önemine de değinen Başkan Erbaş, kutsal beldelerde bulunmanın büyük bir lütuf olduğunu ve bu lütfun sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Başkan Erbaş, hacı olmanın sorumluluklarını hatırlatarak, "Hacı olan kardeşlerimiz, burada yaşadıkları güzellikleri, hissettikleri duyguları muhafaza edecekler. Bulundukları her yerde en güzel davranışla örnek olacaklar. Sadece iyi olmak ve iyilik yapmakla kalmayacak, hep birlikte iyiliği hakim kılmak için çalışacağız. Sadece kötülükten uzak kalmakla yetinmeyeceğiz, inşallah kötülükle de mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.