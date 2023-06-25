2.4 milyon hacı adayı Arafat'ta buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen hacı adaylarını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Hacı adayları bugün (Pazartesi günü) ikindi namazının ardından Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Arafat'ta hacı adaylarına klimalı çadır ve 3 öğünlük kumanya vereceği, sağlık hizmetleri (doktor ve hemşire) sunacağı öğrenildi.
Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe Duasını yapacak. Hacı adayları, akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılarak Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapıp Müzdelife vakfesini tamamlayacaklar.
(Sabah Gazetesi muhabiri Kenan Kıran)
VAKFE DUASINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YAPACAK
Hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayarak Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" 7 taş atacak.
Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın say'ini ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.
Böylece Hacı olacak olan 2,4 milyon Müslüman, bayramın 2. ve 3. günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek, ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kâbe'ye ve şehre veda edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata: "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 'Hac Arafat'tır' buyurduğu haccın önemli bir rüknü olan Arafat'a çıkıyoruz. Bütün hacı adaylarımızda bu görevi yapacak olmanın tarifi kabil olmayan bir heyecanı var. Arafat'ta ve devamında yani Müzdelife ve Mina'da geçirecekleri süre içerisinde sürekli dua, niyaz ve tövbe ile yüce Allah'a yalvaracaklar. Bunun yanı sıra dünyanın hemen her yerinden gelmiş farklı insanlarla Müslüman olmanın ortak paydasını iliklerine kadar hissedecekler. Gözyaşı dökecekler ve başta ülkemiz, milletimiz, devletimiz olmak üzere bütün Müslümanların sıhhat ve selameti için yüce Allah'a yalvaracaklar..."
Hacı adayı Uğur Akıllı (63): "Medine ve Mekke'ye ilk defa geldim. Medine çok sakin ve huzurlu şehir. Mescidi Nebevi kaldığımız yere çok yakın olduğu için bütün zamanımız mescidde geçti. Mekke Hac sebebiyle çok yoğun. Umremizi bu yoğun ortamda yaptık. Arafat'ta hayatımızın muhakemesini yapacağız. Allah'tan af isteyeceğiz. Allah nasip ederse hacı olacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
- Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...
- Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!
- VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- Borsa yarın açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!
- Başkan Erdoğan açıkladı! LGS tercihleri başladı mı? LGS ek kontenjan olacak mı, hangi illerde? MEB LGS TERCİH KILAVUZU...
- C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...
- YKS AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT sonuc.osym.gov.tr
- GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı sezon finali, son bölüm kesintisiz tek parça izle!
- ENTÜBE NEDİR? Entübe edildi ne demek? Entübe olan hasta iyileşir mi? Özkan Uğur'un hastalığı...
- Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...