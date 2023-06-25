2.4 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata: "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 'Hac Arafat'tır' buyurduğu haccın önemli bir rüknü olan Arafat'a çıkıyoruz. Bütün hacı adaylarımızda bu görevi yapacak olmanın tarifi kabil olmayan bir heyecanı var. Arafat'ta ve devamında yani Müzdelife ve Mina'da geçirecekleri süre içerisinde sürekli dua, niyaz ve tövbe ile yüce Allah'a yalvaracaklar. Bunun yanı sıra dünyanın hemen her yerinden gelmiş farklı insanlarla Müslüman olmanın ortak paydasını iliklerine kadar hissedecekler. Gözyaşı dökecekler ve başta ülkemiz, milletimiz, devletimiz olmak üzere bütün Müslümanların sıhhat ve selameti için yüce Allah'a yalvaracaklar..."