Aileler barıştı kan davası sona erdi

Cemal Kaya, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 ay boyunca iki tarafla görüşerek kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulunduk. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, kan davası barışla sonuçlandı. Her iki tarafta benim akrabalarım, maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Şükürler olsun bugün barışla sağduyu ile sonuçlandı. Rabbim bir daha yaşatmasın, bu iki ailenin birliği köye, köyün birliği ilçeye, ilçenin birliği ile ilin birliği, ülkeye barış, birlik ve kardeşlik kazandıracaktır. Allah her iki taraftan da razı olsun. Af etmek büyüklüktür, bu büyüklüğü sağlayan her iki aileden de Allah razı olsun. Allah bir daha bu günleri bize nasip etmesin." dedi.