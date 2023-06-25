Aileler barıştı kan davası sona erdi

"Bende bölge insanıyım" diyen Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, "Maalesef 13 Mart tarihinde bu köyde yaşanan tatsız bir olayda bir vatandaşımız vefat etmişti. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi, saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Cemal Kaya Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun" dedi.





Barış töreni verilen yemek ve Kuran'ı Kerim altında geçtikten sonra edilen dualar ile son buldu. Her iki aile el sıkışıp barışta emeği olanlara teşekkür etti.