Hacı adaylarına kesintisiz sağlık hizmeti

"10 AMBULANS İLE 550 NAKİL GERÇEKLEŞTİK"

Hastaneye tedavi için gelen hacı adayları da imkânların çok iyi olduğunu belirterek, Diyanet yetkililerine teşekkür etti. Sağlık Merkezi Başhekimi Dr. Murat Türkyılmaz, haziran ayı başında 396 personel ile Mekke'ye intikal ettiklerini ifade ederek "Mekke'de hastanemizi kurduk. 110 yataklı bir hastane olup, bünyesinde acil servis, birinci seviye yoğun bakım ve poliklinikler ile 10 ambulans ile hizmet veriyoruz. Hacılarımıza yakın olmak için 12 bölgede otellerde sağlık ocağı açtık. 20 günde 45 bin kişiye poliklinik hizmeti verdik. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hacı adaylarımızı Mekke'deki tam teşekküllü hastanelere sevk ediyoruz. 4 uzman hekimin kontrolü altında hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Kırık, kalp krizi, anjiyo geçirmiş hastalarımızın klinik durumlarını takip ediyoruz. Türkiye'deki yakınlarına bilgi gönderiyoruz. 10 ambulans ile bugüne kadar 550 nakil gerçekleştik. 18 ana branşta poliklinik hizmeti sunulmakta olup, acil servisimiz 24 saat esaslı hacılarımıza hizmet veriyoruz" dedi.