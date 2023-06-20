1 tonluk "Paşa" rekor fiyata alıcı buldu
Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' ismi verilen kurbanlık tosun 145 bin TL’ye alıcı buldu. İşletmenin en gözde kurbanlığını satın alan Hasan Ulutaş ise ‘Paşa’ ismi verilen kurbanlığı ilk gördüğü anda itibaren beğendini ifade ederek yüksek olan fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getireceklerini söyledi.
Malatya'da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Küçükaslan'a it özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Paşa' ismi verilen kurbanlık tosun 145 bin TL'ye alıcı buldu.
25 yıldır hayvancılık sektöründe faaliyet gösterdiklerini kaydeden işletme sahibi İbrahim Küçükaslan, yaklaşan kurban bayramı öncesi satışlarının sürdüğünü belirterek, bu yıl depremden dolayı satışlarda bir durgunluk yaşandığını söyledi.
İşletmedeki kurbanlık fiyatlarının 60 ila 150 bin TL aralığında değiştiğini kaydeden Küçükaslan,"Bir tonluk paşa ismini verdiğimiz danamızı komşumuza sattık. Paşa besimizin favori hayvanı yaklaşık 10 aydır bakımını yapıyoruz" dedi.
İşletmenin en gözde kurbanlığını satın alan Hasan Ulutaş ise 'Paşa' ismi verilen kurbanlığı ilk gördüğü anda itibaren beğendini ifade ederek yüksek olan fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getireceklerini söyledi.
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