1 tonluk "Paşa" rekor fiyata alıcı buldu

İşletmenin en gözde kurbanlığını satın alan Hasan Ulutaş ise 'Paşa' ismi verilen kurbanlığı ilk gördüğü anda itibaren beğendini ifade ederek yüksek olan fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getireceklerini söyledi.

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