75 yaşındaki Hollandalı adam Müslüman olarak Atilla ismini aldı

Din Hizmetleri Uzmanı Abdurrahim Sayar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, Albert'e İlçe Şube Müdürü Ahmet Tuncer'in tercümanlığında İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler vererek, İslam dinini tercih etmesinden dolayı tebrik etti. Merasimin sonunda İlçe Müftüsü Karadavut, İslam ile şereflenen Cornelis Albert'a ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim, çeşitli kitap ve broşürler ile Fetih Suresi'nin 28. ayetinin yazılı olduğu hat tablosu hediye etti. İhtida merasimi yapılan dua ile sona erdi.