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Hırka-i Saadet'in korunduğu oda 5 asırlık gelenekle temizlendi

DİN
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Hırka-i Saadet’in korunduğu oda 5 asırlık gelenekle temizlendi

Kutsal Emanetler'in 1517'de İstanbul'a getirilmesiyle başlayarak yüzyıllardır süren, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ait Hırka-i Saadet, Sancak-ı Şerif ve sancak aleminin bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi'nin temizliği yapıldı.

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