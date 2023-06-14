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Ankara'daki kurbanlık pazarında hareketli günler

DİN
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Ankara’daki kurbanlık pazarında hareketli günler

Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasındaki pazarlıklara sahne oluyor.

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