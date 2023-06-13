Kurbanlık hayvanların İstanbul yolculuğu başladı! Ekiplerden sıkı denetim
Kurban Bayramı öncesinde izin verilen tarihin gelmesiyle birlikte Megakent İstanbul'a kurban girişleri başladı. İlçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri bayram süresince oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü ile 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında. Kurbanlık hayvanlar bayrama sayılı günler kala İstanbul'a getirilmeye başladı.
Kente getirilen kurbanlıklar, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağında oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından denetlendi.
DENETİM NOKTALARI OLUŞTURULDU
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kurban hizmetleri tebliğinin yayınlanmasıyla beraber İstanbul'a kurbanlık hayvan giriş tarihinin belli olduğunu belirten Karaca, "13 Haziran itibarıyla girişlere izin veriyoruz. Denetim noktalarımızı oluşturduk. Hayvan pazarlarının satış ve kesim yerlerinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını komisyonlarımız denetledikten sonra izinlendirme çalışmalarını yaptık. Hemen hemen bitmek üzere o çalışmalarımız. Şu anda hayvan girişlerimiz başladı." dedi.
Riva Hayvan Sevk Kontrol noktası, Pendik Kurna, FSM, Mehmetçik tesislerinde ilk girişlerin kontrol edildiğini anlatan Karaca, "İstanbul'un bir özelliği, Avrupa Yakası farklı bu taraf farklı. Avrupa Yakası'na geçmesi için hayvanların kan analizlerinin yapılması ve gerekli testler uygulandıktan sonra geçişlerine izin veriyoruz. Trakya'ya geçiş sertifikası olması lazım. Çalışmalarımızı İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve zabıta birimlerimizle beraber ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu" diye konuştu.
Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:
Vatandaşlarımızın kurbanlarını mutlaka izinli satış yerlerinden almalarını, izinli satış yerlerinde kesmelerini ve ehil insanlara kestirmelerini istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık. Bu bağlamda yaklaşık 60 tır yakalandı. Burada da 750 civarında büyükbaş, 1700 civarında küçükbaş hayvan kaçak geçerken yakalandı şu ana kadar. 3 milyon lira civarında da idari para cezası uygulandı. İşlemleri devam ediyor.
Hayvanlarını satmak için Tokat Erbaa'dan İstanbul'a gelen Orhan Akgün, "50 hayvanım var. Avcılar'a götürüyorum. 13 saattir yoldayız. Allah nasip ederse hepsini satacağız. 26 yıldır İstanbul'a geliyorum. Bir sıkıntımız yok, raporları, kan tahlillerini yaptırdık." ifadelerini kullandı.
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