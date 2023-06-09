İzmir'den ilk hacı kafilesi yola çıktı
İzmir'de hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkan ilk kafiledeki hacı adayları, havaalanından dualarla uğurlandı. Selçuk İlçe Müftüsü Ömer Ünal, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz bir şekilde haclarını yaptırmak istediklerini belirtti.
İzmir'de iki gruptan oluşan 292 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.
Selçuk İlçe Müftüsü Ömer Ünal, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz bir şekilde haclarını yaptırmak istediklerini belirtti.
Hacı adaylarının duygu yüklü olduğunu, bunu onların gözlerinden okuduklarını aktaran Ünal, "Çünkü yıllarca bu anı beklediler ve nihayet hacları çıktı. Beytullah'ın, Rasullullah'ın sevgisiyle kalpleri ve gözleri dolu bir şekilde kutsal beldelere gidecekler. Hac öyle bir ibadet ki kurası çıkmayan üzüntüsünden ağlıyor. Kurası çıkan ise sevincinden ağlıyor. Rabbim tüm hacılarımızla birlikte haccımızı, haccı mebrur eylesin inşallah." diye konuştu.
Hacca gideceğini öğrendikten sonra sevinçten uyuyamadığını belirten Eşref Demir, "14 yıldır bekliyordum. 14'üncü yılımda Allah kısmet edip bu yıl çıktı. Görevimizi yapacağız inşallah. Çok mutlu ve sevinçliyim. Herkesin de kutsal topraklara gitmesini çok isterim." dedi.
Torunlarıyla havalimanına gelen ve eşi ile beraber hac vazifesini yerine getireceğini anlatan Serpil Algan da birçok duyguyu bir arada yaşadığını, haccın isteyen herkese nasip olmasını diledi.
Duaların ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, havalimanından kalkan uçakla Cidde'ye hareket etti.
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