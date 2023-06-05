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Deprem bölgesinde görev alan personele ‘Başarı Belgesi’ verildi

DİN
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Deprem bölgesinde görev alan personele ‘Başarı Belgesi’ verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi neticesinde insani yardım, cenaze hizmetleri ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetleri ifa etmek üzere görev alan personel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi.

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