31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Çermik'te 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu etkinliği

Çermik'te 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu etkinliği

DİN
Giriş Tarihi: 31.05.2023
ABONE OL
Çermik’te 4-6 yaş Kur’an kursları yıl sonu etkinliği

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kurslarının yıl sonu etkinlik programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Coşkun, İlçe Müftüsü Burhan Kzılarslan, kurum amirleri, müftülük personeli, din görevlileri, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 yaş Kur'an kursularının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Akabinde minik öğrenciler tarafından okunan sureler, dualar ve ilahilerin yanı sıra, hazırlanan skeç, İstiklal Marşı ve semazen gösterileri veliler ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.



Program, madalya takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA