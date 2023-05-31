Çermik’te 4-6 yaş Kur’an kursları yıl sonu etkinliği

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 yaş Kur'an kursularının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Akabinde minik öğrenciler tarafından okunan sureler, dualar ve ilahilerin yanı sıra, hazırlanan skeç, İstiklal Marşı ve semazen gösterileri veliler ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.





Program, madalya takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.