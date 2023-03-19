Fatih Camisi'nde deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Fatih Camisi'nde düzenlediği "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğine katıldı.
Fatih Camisi'nde sabah namazının ardından deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, imam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Bizler de Peygamber'in varisi olarak, değerli gençlere imam hatip nesli olarak uyarımızı, davetimizi, tebliğimizi yapacağız. Allah bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Camilerde huzur buluruz. Bizler imam hatip nesli ve alnı secdeli insanlar olarak, bu hakikatler doğrultusunda peygamberlerin yolunda yürümeye söz verdik, Rabb'imiz bu sözümüzü tutmamıza yardım eylesin."
Erbaş, konuşmasının sonunda Türkiye'nin deprem felaketinde çok büyük bir acı yaşadığını vurgulayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından camiden çıkanlara çay, simit ve çorba ikram edildi.
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