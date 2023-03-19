Fatih Camisi’nde deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için dua edildi

"Bizler de Peygamber'in varisi olarak, değerli gençlere imam hatip nesli olarak uyarımızı, davetimizi, tebliğimizi yapacağız. Allah bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Camilerde huzur buluruz. Bizler imam hatip nesli ve alnı secdeli insanlar olarak, bu hakikatler doğrultusunda peygamberlerin yolunda yürümeye söz verdik, Rabb'imiz bu sözümüzü tutmamıza yardım eylesin."