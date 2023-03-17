CUMA VAKİTLERİ 17 MART 2023 | İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma vakti ne zaman?
Cuma namazı vakitleri arama motorunda sıklıkla araştırılıyor. Farz ibadetlerden biri olan Cuma namazını eda etmek isteyen Müminler, vakti kaçırmamak adına bulundukları şehrin namaz vakitlerini araştırıyor. Cuma namazı İki rekat farz, sekiz rekât da sünnet olarak kılınmaktadır. Peki İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İşte il il saatler...
Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı araştırılıyor. 17 Mart Cuma günü il il cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak merhametine nail olmak isteyen Müslümanlar, Cuma namazına gidecekler. Peki Cuma namazı kaç rekat? Cuma vakti saat kaçta? Cuma namazı ne kadar sürüyor?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 17 Mart 2023 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:02
İZMİR:13:25
BURSA:13:17
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:
"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?
- Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...
- 30.DÖNEM POMEM TARİHİ | 30.dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? EGM kadroları...
- 'Ramazan'da susuzluk için ne tüketmeliyim' diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki sırrı!
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...
- 17 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi! Giresun, Ordu, Düzce...
- CUMA HUTBESİ 17 MART TAM METNİ | Bugünkü cuma hutbesinin konusu: Hidayet rehberi Ramazan! Diyanet PDF indir
- Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...
- TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…
- 16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?
- Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...