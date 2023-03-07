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Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor

DİN
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Diyanet personeli Kahramanmaraş’taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerde Diyanet personeli, depremzedelere manevi destekte bulunuyor.

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