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Vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

DİN
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyon 656 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerine yer verdi.

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