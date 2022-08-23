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Bitlis Ulu Cami imamından örnek davranış! Çocuklar camiyi çok sevdi

DİN
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Bitlis Ulu Cami imamından örnek davranış! Çocuklar camiyi çok sevdi

Bitlis'teki tarihi Ulu Cami'de görevli imam Muhammet Ece, düzenlediği etkinliklerle yaz Kur'an kursunu daha eğlenceli hale getirerek çocukların derslere devamlılıklarını artırdı.

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