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Köyceğiz Kur’an kurslarında aşure geleneği yaşatılıyor

DİN
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Köyceğiz Kur’an kurslarında aşure geleneği yaşatılıyor

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı İsmail Kan Kur’an Kursu ile Hacılar Yunus Emre Camii'nde yaz Kuran Kursu'na katılan öğrencilere aşure etkinliği düzenlendi.

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