17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Din görevlileri de aile içi şiddetle mücadele edecek

DİN
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Din görevlileri de aile içi şiddetle mücadele edecek

Türkiye'de son yıllarda kanayan bir yara haline gelen aile içi şiddetle mücadele konusunda din görevlileri de aktif rol üstlenecek.

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