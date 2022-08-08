08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Muharrem ayı ve Kerbela Mesajı

DİN
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Muharrem ayı ve Kerbela Mesajı

Kur’an-ı Kerim’de saygı gösterilmesi istenen dört aydan biri olan Muharrem ayı, faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaretle Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından “Allah’ın ayı” olarak nitelendirilmiştir.

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