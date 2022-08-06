06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor! Yaş ve aşı şartı kalktı

Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor! Yaş ve aşı şartı kalktı

DİN
Giriş Tarihi: 06.08.2022
ABONE OL
Umre turları 15 Ağustos’ta başlıyor! Yaş ve aşı şartı kalktı

Diyanet, umre turlarının 15 Ağustostan itibaren başlayacağını açıkladı. 7, 11, 15 ve 24 günlük turlar planlandı. Umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğu belirtilirken, katılımcılarda 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA