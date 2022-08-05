05 Ağustos 2022, Cuma
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Cuma hutbesinde 'muharrem ayı' ve 'Kerbela' mesajı

DİN
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Cuma hutbesinde ’muharrem ayı’ ve ’Kerbela’ mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca camilerde okunması için gönderilen cuma hutbesinde, "Kerbela'dan çıkaracağımız ilk ders; fitneye, fesada ve tefrikaya karşı vahdete sarılmak, kardeşliğimize kastedenlere fırsat vermemektir" denildi.

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