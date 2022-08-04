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Rize’nin ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

DİN
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Rize’nin ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

Bu yıl ilk kez Rize-Artvin havalimanından kalkan direk uçuş ile kutsal topraklara hac ibadeti için giden hacılar geriye döndü. Hacılar, Rize-Artvin Havalimanına gelen aileleri tarafından coşku ile karşılandı.

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