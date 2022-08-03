Kabe'de aylar sonra bir ilk! Eski günlere dönüldü
Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.
Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu.
Haremeyn İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabında, "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı." ifadesiyle, bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller paylaşıldı.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.
Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.
Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. Kovid-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.
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