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Kur'an bülbülleri mest etti

DİN
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Kur’an bülbülleri mest etti

Denizli İl Müftülüğü, 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finaline ev sahipliği yaptı. 10 ilden 10 din görevlisinin katıldığı yarışmada Afyonkarahisar'dan Erkan Keleş birinci oldu. Keleş, 3 Eylül’de Muş’ta yapılacak yarışmaya Ege Bölge birincisi olarak katılacak

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