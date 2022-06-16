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Denizli ‘İmam Hatipliler Yarışıyor’ Türkiye finaline ev sahipliği yaptı

DİN
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Denizli ‘İmam Hatipliler Yarışıyor’ Türkiye finaline ev sahipliği yaptı

Denizli, Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilk defa yapılan “İmam Hatipliler Yarışıyor” mesleki bilgi yarışmasının Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Konya ekibinin birinci olduğu yarışmada, ödülleri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz tarafından verildi.

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