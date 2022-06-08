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Denizli'den kutsal topraklara yolculuk! İlk hac kafilesi yola çıktı

DİN
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Denizli’den kutsal topraklara yolculuk! İlk hac kafilesi yola çıktı

Pandemi yasaklarının ardından Denizli’den ilk hac kafilesi yola çıktı. 1178 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

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