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2 yıllık hasret sonra erdi! Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkıyor

DİN AA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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2 yıllık hasret sonra erdi! Hac ibadeti için Türkiye’den ilk kafile yarın yola çıkıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle son 2 senedir hac ibadeti yapılamıyordu. Bu yıl da 37 bin 770 kişiyle kısıtlanan hac ibadeti için ilk kafile yarın yola çıkarken, son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son 2 yıldır hac ibadeti yapılamıyordu. Bu seneki hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola koyulacak.

37 BİN 770 KİŞİ SINIRLAMASI

Bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.

DÖNÜŞLER 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAC ŞARTLARI

Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

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