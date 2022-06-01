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Brüksel'de Müslümanlar ve Yahudiler helal kesim için birlikte hareket ediyor

DİN
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Brüksel’de Müslümanlar ve Yahudiler helal kesim için birlikte hareket ediyor

Belçika'da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunun da helal kesim yasağını gündeme almasına karşı başlatılan kampanyada toplanan 127 bin imza, Müslüman ve Yahudilerin temsilcilerince söz konusu parlamentoya sunuldu.

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