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Diyanet İşleri'nden "akademi" öğrencileriyle ilgili iddialara yanıt: Askerlikten muafiyet söz konusu değildir

DİN
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Diyanet İşleri’nden akademi öğrencileriyle ilgili iddialara yanıt: Askerlikten muafiyet söz konusu değildir

Bazı basın-yayın organlarında yer alan, “Diyanet Akademisi” öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağına dair haber ve yazılar gerçeği yansıtmamaktadır.

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