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Belçika'dan helal kesime yasak getirme çabası! Skandal adıma tepkiler çığ gibi

DİN
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Belçika’dan helal kesime yasak getirme çabası! Skandal adıma tepkiler çığ gibi

Belçika'da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunun da helal kesim yasağını gündeme almasına karşı başlatılan kampanyayı şimdiye kadar 112 bini aşkın kişi imzaladı.

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