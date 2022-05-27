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Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali

DİN
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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