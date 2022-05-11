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Milyonlara güzel haber! Hac ve umre işleri artık e-Devlet'te

DİN
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Milyonlara güzel haber! Hac ve umre işleri artık e-Devlet’te

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hac İşlemleri E-Devlet Kapısında” tanıtım programına katıldı.

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