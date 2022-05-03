İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul’un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.
#Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı.#RamazanBayramı'nın ilk günü #İstanbul'umuzun simgesi— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2022
muhteşem camimize gelenlerin sayısı 1️⃣0️⃣4️⃣.3️⃣2️⃣5️⃣ oldu.#Maşallah pic.twitter.com/ssdvvTjrZ0
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