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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı

DİN
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul’un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.

Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.

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