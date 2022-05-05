05 Mayıs 2022, Perşembe
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

DİN
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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