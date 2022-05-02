İslam alemi yine ikiye bölündü! 4 ülke yarın bayram kutlayacak
İran, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş, bayramın ilk günü olarak salıyı belirledi. Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle Ramazan Bayramı'nın salı günü başlayacağını aktarıldı.
İslam dünyası, bir kez daha Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor.
Geçen yıllarda bayram, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin gölgesinde kutlanmıştı.
Vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte bayram, bu yıl yeniden coşkuyla kutlanıyor. Diğer taraftan İslam ülkelerinin, bayramı aynı gün kutlama konusunda yine birlikte hareket edemediği görüldü.
İSLAM ÜLKELERİ BAYRAMI FARKLI GÜNLERDE KARŞILADI
Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlamaya başladı.
Söz konusu ülkeler, Ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiğini ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise Şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğunu duyurdu.
İRAN SALI GÜNÜ KUTLAYACAK
İran'da ise Ramazan Bayramı'nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle bayram salı günü başlayacak.
İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle Ramazan Bayramı'nın salı günü başlayacağını aktardı.
BAYRAMIN FARKLI GÜNLERDE KUTLANMASININ NEDENİ
Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.
AA'nın haberine göre, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
- Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı?
- Bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli bedava mı?
- Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?
- Bayram tebrik mesajı: 2022 Ramazan Bayram kutlama mesajları burada! Resimli, en güzel, en yeni bayram mesajları
- Bayram tatili kaç gün sürecek? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın son gün ne zaman?
- Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...
- Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...
- Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?