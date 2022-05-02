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Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

DİN
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Mescid-i Aksa’da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 200 bin kişi bayram namazını eda etti. Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

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