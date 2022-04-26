Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan muhtaçlara insani yardımın yanında manevi destek de verdiklerini belirtti.

Hediyem Kur'an Olsun projesinin bu çalışmaların başında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: