Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bu yılın sonuna kadar Türkiye ve 50 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin Kur'an-ı Kerim ulaştıracak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan muhtaçlara insani yardımın yanında manevi destek de verdiklerini belirtti.
Hediyem Kur'an Olsun projesinin bu çalışmaların başında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görmemiş ihtiyaç sahiplerine Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i ulaştırıyoruz. Kur'an ayı ramazanda ülkemizde ve 22 ülkede 100 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştırdık. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar 'Luh' adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar."
Bu yılın sonuna kadar Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında 8 ayrı dilde 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim hediye edeceklerini belirten Turan, çalışmalar tamamlandıktan sonra 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim'i ulaştıracaklarını ifade etti.
Turan, Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında bir kişinin daha Kur'an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 50 lira tutarında bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya "bagis.tdv.org" sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabileceğini kaydetti.
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