Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kadir Gecesi mesajı

Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için, samimi bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmelidir. Mümine yakışmayacak tüm hal ve tavırlardan uzak kalmaya azmetmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir. Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam'ın hakikatleri ile mümkün olacağının farkında olarak Kur'an-ı Kerim'in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir. Bizleri her daim hayra, iyiliğe, kardeşliğe çağıran yüce Allah'a gönülden itaat ederek O'nun belirlediği hayat çizgilerine azami derecede riayet etmelidir.





Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla'mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.