Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayınlamış olduğu mesajda ümmetin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erbaş Kadir Gecesi mesajında "Bu gece, mübarek Kadir Gecesidir. Gelişi ile hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yüreklerimizi kuşattığı günlerde yeryüzünü Kadir Gecesiyle nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran Allah’a sonsuz Hamd-ü senalar olsun." ifadelerini kullandı.
Bu gece, mübarek Kadir Gecesidir. Gelişi ile hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yüreklerimizi kuşattığı günlerde yeryüzünü Kadir Gecesiyle nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran Allah'a sonsuz Hamd-ü senalar olsun.
Rabbimiz tarafından "Bin aydan daha hayırlı" kılınan Kadir Gecesi kıymetini, şüphesiz Allah'ın insanlığa en büyük nimeti ve rahmeti olan Kur'an-ı Kerim'den alır.
O Kur'an ki bize varoluş gayemizi, dünyada huzurlu yaşamanın, ahirette cennete kavuşmanın yollarını öğreten bir hidayet rehberidir. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiş bir hayat kitabıdır. Bize düşen ise onu okumayı, anlamayı ve tüm hayatımızla buluşturmayı en büyük gaye edinmektir.
Kadir gecesi, melekler ve Cebrail'in, Rablerinin izniyle her bir iş için yeryüzünü şereflendirdiği, alemin esenlikle dolduğu müstesna bir zamandır. Günah ve hatalardan arınmak için bir fırsat gecesidir. Sevgili Peygamberimiz bu gecenin değerini, "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır," hadisi ile bizlere bildirmiş ve bu gecede, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua etmemizi tavsiye etmiştir.
Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için, samimi bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmelidir. Mümine yakışmayacak tüm hal ve tavırlardan uzak kalmaya azmetmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir. Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam'ın hakikatleri ile mümkün olacağının farkında olarak Kur'an-ı Kerim'in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir. Bizleri her daim hayra, iyiliğe, kardeşliğe çağıran yüce Allah'a gönülden itaat ederek O'nun belirlediği hayat çizgilerine azami derecede riayet etmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla'mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.
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