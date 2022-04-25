Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Belçika’da teravih namazı kıldırdı

"2 YILDIR BÜYÜK BİR SALGIN HASTALIK YAŞADIK"

Koronavirüs salgınında yaşanan sıkıntılara değinen Erbaş, "Dünyada 2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamıştık. Haftalarca camilerimizde Cuma namazı kılamadık. Bu sene nasip oldu teravih namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüz binlerce insan salgından zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti ve çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Rabbimiz, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin ve insanlığın üzerinden def eylesin" ifadelerini kullandı.

Erbaş, teravih namazı sonrası gurbetçi vatandaşlarla çay içip sohbet etti.