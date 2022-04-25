Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Belçika'da teravih namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Vilvorde Rahman Camii’nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, teravih namazı sonrası gurbetçi vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Erbaş, "Ramazan ayı bereket, rahmet, mağfiret ayıdır. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ifadesi ile ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir. Cenab-ı Hak bizleri rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade eden kullarından eylesin" dedi.
"RAMAZANDA İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARI BULUP DESTEK OLMAK GEREKİYOR"
Başkan Erbaş, Ramazan ayında yapılacak hayırların öneminden bahsederek, "Ramazan günlerinde özellikle ihtiyaç sahibi insanları bulup onların da iftar sofralarında ve sahurlarda sıkıntı çekmemeleri, hayatlarını rahat bir şekilde yürütmeleri için onlara destek olmak gerekiyor. Ramazan ayını fırsat bilelim birkaç gün kaldı" diye konuştu.
"2 YILDIR BÜYÜK BİR SALGIN HASTALIK YAŞADIK"
Koronavirüs salgınında yaşanan sıkıntılara değinen Erbaş, "Dünyada 2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamıştık. Haftalarca camilerimizde Cuma namazı kılamadık. Bu sene nasip oldu teravih namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüz binlerce insan salgından zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti ve çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Rabbimiz, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin ve insanlığın üzerinden def eylesin" ifadelerini kullandı.
Erbaş, teravih namazı sonrası gurbetçi vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
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