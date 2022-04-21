21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Diyanet'ten "umre" açıklaması

Diyanet'ten "umre" açıklaması

DİN
Giriş Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Diyanet’ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA