Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vav TV’ye konuştu
Vav TV’de yayınlanan 'İftar Vakti' programının bu akşamki konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu. Programda önemli değerlendirmelerde bulunan Erbaş, “Ramazan’ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir buyuruyor Peygamber efendimiz. İki yıldır Ramazan’da teravih yoktu, bu sene teravihte camiler çok coşkulu. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız camilerimizi garip bırakmıyorlar” dedi. Türkiye'den 37 bin 770 kişinin bu yıl hacca gideceğini duyuran Erbaş, "Ancak ne yazık ki yaş kotası var, 65 yaşını geçmiş olanlar 2022 yılında hacca gidemeyecek" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vav TV'de yayınlanan 'İftar Vakti' programında önemli açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayında özellikle hayır ve hasenatı hatırlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, "Ramazan ayında sadaka vermesi gereken Müslümanların cömert davranmasıyla fakir fukara insanların Ramazanı rahat geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için mümkün olduğunca irşat programlarımızda milletimizi paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk ediyoruz. Hamd olsun bunun da meyvelerini topluyoruz. İnfak etmek sosyal devlet, sosyal toplum ve dengeli toplum olmanın temellerini oluşturuyor. Ramazan ayı esasında eğitim ayıdır, nefis terbiyesi ayıdır. İnsan böyle muhsin olur. Dolayısıyla Ramazan ayı bereketiyle, rahmetiyle geldi. Biz ne kadar değerlendirebilirsek o kadar kazançlı olacağız" şeklinde konuştu.
BU YILKİ RAMAZAN TEMASI: "DOĞRULUK"
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan temasını "doğruluk" olarak belirlediklerini belirten Erbaş, "En önemli vasıflarından birisidir doğruluk. Yani mümin konuştuğu zaman doğru söyler, söz verdiği zaman sözünde durur, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Münafıklığın alameti de tam tersidir. Dolayısıyla mümin önce doğru olacak, dürüst olacak. Esasında bütün ibadetler bizi istikamet üzere sabit kılmak için emredilmiş. İbadetler amaç değildir birer araçtır. Amaç ise iyi insan olmaktır. İyi insan olmanın yollarını cenabı hak peygamberler ve kitap göndererek vahyetmiş. Bugün de bilgi doğru mu değil mi diye hiç araştırmadan paylaşanlar o paylaşımları binlerce kez yayanlar insanlara zarar veriyor. Zehrin panzehri olması lazım. Yalanın panzehiri de doğruluktur. Temamızı bir panzehir olarak seçmiş olduk. İnançlı inançsız herkes yalandan zarar görür, doğruluktan ise herkes fayda görür. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da herkesin doğru bilgi ile bilgilendirilmesi hususuna gayret ediyoruz. Bunu yayınlarımızla, vaazlarımızla, hutbelerimizle, seminerlerimizle, konferanslarımızla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN 37 BİN 770 KİŞİ HACCA GİDECEK
Hac için güzel açıklamalar olduğunu da belirten Erbaş, "Hacla ilgili kota yani Türkiye'den gidecek hacı adaylarımızın sayısı belli oldu. Türkiye'den 37 bin 770 kişi 2022 yılında hacca gidecek. Ramazan'dan hemen bir hafta önce Mekke'de umre yaptım, hac hazırlıkları ile ilgili bir sempozyum ve hac fuarına katıldım. Orada hac ve umre ile ilgili taleplerimizi iletmiştik. Türkiye'de vaka sayılarının hızla düştüğünü söyledik. Bunun üzerine artık Türkiye'ye umre de açıldı, gitmek isteyenler istedikleri zaman vizelerini alarak gidebilirler. Yarın bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'muzda toplanacağız. Ancak ne yazık ki yaş kotası var, 65 yaşını geçmiş olanlar 2022 yılında hacca gidemeyecek. 2023 yılında yaş sınırlamasının kalkması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"YAKLAŞIK 10 BİN İMAMA İHTİYAÇ VAR"
Diyanet İşleri Başkanlığı için personel atamalarıyla ilgili konuşan Erbaş, şunları söyledi:
"Şu an itibariyle yaklaşık 10 bin imama ihtiyacımız var. Bir o kadar Kur'an kursu öğretmenine ve bir miktar müezzine ihtiyacımız var. Devletin verdiği kadrolar ne kadarsa o kadar kadro ilan ediyoruz. Son olarak 5 bin 600 imam aldık. Alacağımız kişi sayısının 3 katını mülakata çağırıyoruz ve onların arasından seçiyoruz. Yedek kontenjan yok ne yazık ki ama ihtiyacımız olduğu için cumhurbaşkanlığından yeniden kadro istedik. Kardeşlerimiz yeni sınavlara hazır olsunlar."
"438 NOKTADA EĞİTİM VERİYORUZ, BABALIK OKULU KURDUK"
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Aile Danışmanlık Rehberlik Büroları açtıklarını ve buralarda aile eğitimleri verdiklerini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:
"İllerimizin tamamında ve büyük ilçelerimizde toplam 438 noktada eğitim veriyoruz. İlahiyat fakültesi mezunu hoca hanımlardan ve hoca efendilerden 3 bin kadarı aile eğitimi ile ilgili katkıda bulunuyor. 20 kadar da aile eğitim merkezimiz var. Aynı zamanda aile dergisi çıkarıyoruz ve aile ile ilgili çalışmalarımız aratarak devam ediyor. Babalık okulu kurduk. Bu eğitimleri başlattıktan sonra ne kadar gerekli olduğunu gördük. Buradan da bir kez daha duyurmuş olalım müftülüklerimize müracaat etsinler, eğitimlerin çok büyük katkısı oluyor."
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