Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vav TV’ye konuştu

BU YILKİ RAMAZAN TEMASI: "DOĞRULUK"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan temasını "doğruluk" olarak belirlediklerini belirten Erbaş, "En önemli vasıflarından birisidir doğruluk. Yani mümin konuştuğu zaman doğru söyler, söz verdiği zaman sözünde durur, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Münafıklığın alameti de tam tersidir. Dolayısıyla mümin önce doğru olacak, dürüst olacak. Esasında bütün ibadetler bizi istikamet üzere sabit kılmak için emredilmiş. İbadetler amaç değildir birer araçtır. Amaç ise iyi insan olmaktır. İyi insan olmanın yollarını cenabı hak peygamberler ve kitap göndererek vahyetmiş. Bugün de bilgi doğru mu değil mi diye hiç araştırmadan paylaşanlar o paylaşımları binlerce kez yayanlar insanlara zarar veriyor. Zehrin panzehri olması lazım. Yalanın panzehiri de doğruluktur. Temamızı bir panzehir olarak seçmiş olduk. İnançlı inançsız herkes yalandan zarar görür, doğruluktan ise herkes fayda görür. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da herkesin doğru bilgi ile bilgilendirilmesi hususuna gayret ediyoruz. Bunu yayınlarımızla, vaazlarımızla, hutbelerimizle, seminerlerimizle, konferanslarımızla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.